Motorista se envolve em acidente, agride policial em serviço e acaba preso

Agente atendia ocorrência de colisão entre dois veículos quando um dos motoristas se exaltou e o agrediu verbal e fisicamente

Um homem de 64 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (8/5) depois de agredir um policial rodoviário federal que estava em serviço, no km 131 da BR-060, em Goiânia.

Segundo informações da PRF, o agente foi chamado para atender um acidente envolvendo um Sandero e um Fusion, que colidiram quando passavam pela lombada existente na unidade operacional da PRF no Parque Ecológico.

Quando chegou ao local, o policial solicitou aos condutores que retirassem os veículos do local para desobstruir a pista, enquanto ele efetuava os procedimentos de confecção do boletim de ocorrência.

Ainda de acordo com a PRF, nesse momento, o condutor do Sandero, que bateu na traseira do outro carro, negou-se a retirar o veículo e ainda agrediu verbal e fisicamente o agente que atendia a ocorrência. O policial ficou com lesões no corpo e, diante disso, foi dada voz de prisão ao homem, que foi conduzido para a Superintendência da Polícia Federal, em Goiânia.