Motorista do Uber é acusado de estuprar ao menos três mulheres em Goiânia

Caso vem sendo investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher da capital

Um motorista da empresa Uber é acusado de estuprar ao menos três mulheres em Goiânia, informou a Polícia Civil neste domingo (29/1). A corporação ainda investiga o caso e não divulgou mais informações a respeito.

Está marcada para a manhã desta segunda-feira (30/1) coletiva de imprensa com a delegada Ana Elisa Gomes, titular da 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Goiânia, para tratar do assunto.