Motorista bêbado tomba caminhão em rodovia de Goiás com filho dentro do veículo

Um motorista alcoolizado perdeu o controle da carreta que dirigia e tombou o veículo na madrugada desta quinta-feira (26/1) na BR 153, km 605, no município de Morrinhos, sul de Goiás. Ele estava acompanhado do filho de dez anos, que não ficou ferido e o condutor teve lesões leves.

O caminhão vinha de Uberlândia para Goiânia com uma carga de vasilhames de vidro para extrato de tomate, quando saiu da pista e tombou no canteiro central da rodovia.

Os policiais que atenderam a ocorrência no local, perceberam que o condutor, de 35 anos, apresentava visíveis sinais de embriaguez. Ao realizarem o teste do etilômetro o resultado do teste foi de 0,74 mg de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, índice de embriaguez que enseja a prisão.

Após receber atendimento médico no Hospital Municipal de Morrinhos, o pai foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil daquela cidade e responderá pelo crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê pena de detenção de 6 meses a três anos. A criança ficou aos cuidados do Conselho Tutelar.