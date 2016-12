Mortes que marcaram o ano de 2016

Relembre as personalidades do Brasil e do mundo que se foram este ano

David Bowie, 69 anos – cantor e compositor

Ícone da música e sinônimo de inovação, David Bowie é dono de uma das carreiras mais longas (quase 50 anos) e produtivas da história do pop/rock internacional. David Bowie morreu após uma batalha de 18 meses contra o câncer e apenas três dias depois do lançamento de seu último trabalho de estúdio, Blackstar.

10 músicas para lembrar a carreira de David Bowie



Alan Rickman, 69 anos – ator

Premiado ator britânico, mais conhecido por filmes como Duro de Matar e Robin Hood: O Príncipe dos Ladrões e pelo papel de Severus Snape nos filmes da saga Harry Potter. Rickman sofria de câncer

Joaquim Duarde, 65 anos – prefeito de Campo Limpo de Goiás

Prefeito do pequeno município de Campo Limpo de Goiás, Joaquim Duarte era conhecido por sua longa barba e bom humor único. Ele morreu após um grave acidente de carro na GO-330, entre Campo Limpo e Anápolis.

Umberto Eco, 84 anos – escritor

Escritor, filósofo, semiólogo e linguista italiano, Umberto Eco era reconhecido internacionalmente por obras como “O nome da rosa” e “O pêndulo de Foucault”.

Harper Lee, 89 anos- escritora

Autora de um dos maiores clássicos do século 20 “O sol é para todos”, que retrata a injustiça racial nos Estados Unidos. Harper Lee vivia em uma casa de repouso, no Alabama.

Chico Rey, 63 anos- cantor da dupla Chico Rey e Paraná

Francisco Aparecido Gomes cantava com o irmão José Cláudio há mais de 35 anos. Os ícones da música sertaneja fizeram sucesso especialmente nos anos 1980 com a famosa “Quem será seu grande amor”. O cantor sofria de problema crônico nos rins e morreu de parada cardíaca durante uma sessão de hemodiálise.

George Martin, 90 anos – produtor musical

Conhecido como “o quinto beatle”, Martin ajudou o quarteto de Liverpool a chegar ao estrelato, produzindo os maiores hits da banda nos anos 1960. Também trabalhou com artistas como Celine Dión e Rolling Stones.

Herbert de Moraes, 73 anos – Jornalista, economista, fundador do Jornal Opção

Fundador e diretor do Jornal Opção, o jornalista e economista Herbert de Moraes, criou o Jornal Opção, em 1975, para ser um veículo de opinião, para interferir, via debate, no desenvolvimento do Estado. Deixou esposa Nanci Guimarães de Melo Ribeiro, e três filhos, Ludmila Melo (médica), Herbert Moraes (correspondente da TV Record em Israel e colunista do Jornal Opção) e Patrícia Moraes Machado (diretora-editora-executiva do Jornal Opção), ambos jornalistas.

Prince, 57 anos – Cantor e compositor

Fenômeno de “Purple Rain”, o cantor, compositor, instrumentista e ator, acumulou sete prêmios e 30 indicações ao Grammy, além de um Oscar, em 40 anos de carreira. Prince morreu em Chanhassen, no estado de Minnesota, após uma overdose de opioides.

Cauby Peixoto, 85 anos – cantor

Um dos grandes nomes da chamada “era de ouro do rádio” no Brasil, Cauby Peixoto morreu após ser internado por pneumonia, em São Paulo. Semanas antes, ele havia se apresentado com Angela Maria no Teatro Municipal do Rio.

Muhammad Ali, 74 anos – ex-boxeador

Conhecido como pelo título “O Maior” (The Greatest), por ter obtido três vezes – em 1964, 1974 e 1978 – o título de campeão mundial de pesos pesados em uma carreira de 21 anos, morreu no Arizona, nos Estados Unidos, por problemas respiratórios. Além de ser um dos maiores atletas do século 20, Ali também se destacou por sua luta social contra o racismo, a islamofobia e contra a guerra do Vietnã.

Rubén Aguirre, 82 anos – ator

Conhecido por interpretar o Professor Girafales em ‘Chaves’ (1973-1980), Aguirre morreu por pneumonia.Aguirre tinha diabetes controlada por medicamentos, além de cálculos na vesícula e problemas na coluna.

Hector Babenco, 70 anos – cineasta

Nascido na Argentina, mas naturalizado brasileiro, Babenco foi indicado ao Oscar de melhor diretor pelo filme ‘O beijo da mulher aranha’ (1985). Ele também dirigiu clássicos como ‘Pixote: A lei do mais fraco’ (1982) e ‘Carandiru’ (2003). Morreu após ter uma parada cardiorrespiratória.

Ivo Pintaguy, 93 anos – cirurgião plástico

O mais famoso cirurgião plástico do Brasil e um dos mais renomados do mundo, Ivo Pitanguy era professor e escritor, foi membro da Academia Nacional de Medicina e imortal da Academia Brasileira de Letras. Em 2014, lançou sua biografia Viver Vale a Pena, na qual relembra fatos e pessoas que tiveram destaque em sua vida.

Fé Córdula, 83 anos – artista plástico

Um dos mais importantes representantes da pintura Naif do País, Francisco de Assis Córdula nasceu no Rio Grande do Norte e se mudou para Goiás em 1974. Foi aqui que Fé desenvolveu todo o seu trabalho. Sem deixar de lado as referências ao sertão de Seridó, parte de sua obra traz temas goianos, como as cavalhadas e a procissão do fogaréu.

Elke Maravilha, 71 anos – atriz

Carismática e bem-humorada, com um estilo irreverente e ousado de ser, a atriz, modelo e apresentadora Elke Georgievna Grunnupp nasceu na Rússia, em 1945, e veio para o Brasil ainda criança. Morreu após uma cirurgia para tratar uma úlcera. Antes de ser internada, ela se apresentava pelo país com o espetáculo ‘Elke canta e conta’.

João Havelange, 100 anos – dirigente esportivo

O ex-presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa) foi uma das figuras mais influentes do mundo dos esportes. Renunciou ao cargo de presidente de honra da organização em 2013, após prova de seu envolvimento em esquema de corrupção.

Goulart de Andrade, 83 anos – jornalista

Em 61 anos de carreira, Goulart de Andrade foi jornalista, publicitário, radialista, ator, diretor, diretor de cinema e TV e empresário do setor de comunicação. Na TV Globo, estreou em março de 1978 o programa “Comando da Madrugada”. No jornalismo, é conhecido pelo bordão “Vem comigo”.

Domingos Montagner, 54 anos – ator

Montagner, que interpretava Santo na novela ‘Velho Chico’, da TV Globo, morreu afogado no Rio São Francisco. Ele começou a carreira no teatro e no circo. Depois, atuou em séries, novelas e filmes, como ‘Cordel Encantado’ e ‘Gonzaga – de Pai pra Filho’. Montagner deixou a mulher e três filhos.

Shimon Peres, 93 anos – ex-presidente de Israel

Peres foi primeiro-ministro de Israel duas vezes e presidente do País entre 2007 e 2014. Ele recebeu o Nobel da Paz em 1994 junto com Yitzhak Rabin, na época primeiro-ministro de Israel, e Yasser Arafat, presidente da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) por negociarem a assinaturo dos Acordos de Oslo. O líder israelense morreu após sofrer Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Zé Gomes, 58 anos – ex-prefeito de Itumbiara

José Gomes da Rocha (PTB) foi atingido por um tiro na cabeça durante atentado em carreata de campanha de sua candidatura a prefeito de Itumbiara. Zé Gomes, como era conhecido, foi prefeito de Itumbiara por duas vezes, entre 2005 e 2012 e também já ocupou o cargo de presidente da Saneago, em 2013, foi deputado federal por quatro vezes.

Carlos Alberto Torres, 72 anos – ex-jogador de futebol

O capitão do tricampeonato da seleção brasileira da Copa do Mundo de 1970, Carlos Alberto Torres, também atuou como treinador, conquistando o título brasileiro de 1983, com o Flamengo. Atualmente era comentarista do canal de televisão paga SporTV.sofreu um infarto em casa e não resistiu.

Orival Pessini, 72 anos – ator

Ao longo de sua carreira de mais de 50 anos, Pessini criou mais de 30 personagens que marcaram geração, como o Fofão, do programa ‘Balão Mágico’, e Patropi, da ‘Praça Brasil’.

Luiz Rassi, 96 anos – médico cirurgião

Luiz Rassi foi fundador e primeiro presidente da Associação Médica de Goiás e um dos fundadores do curso de medicina da Universidade Federal de Goiás Filho de imigrantes libaneses, nasceu em Cuba e mudou-se para o Brasil ainda criança, tendo a família se instalado em Goiás.

Leonard Cohen, 82 anos – cantor e poeta

O artista canadense, autor de sucessos como ‘Hallelujah’ e ‘Suzanne’, morreu repentinamente de causa não revelada. Poucos meses antes de morrer, lançou o 14º álbum: ‘You want it darker’.

Fidel Castro, 90 anos – ex-presidente de Cuba

Ex-presidente e líder da revolução cubana, Fidel Castro é lembrado pela história como uma figura controversa da política internacional, por um lado, como o herói da esquerda que desafiou os Estados Unidos e, por outro, o ditador sanguinário e o culpado por isolar a ilha de Cuba por quase 60 anos de todo o mundo. Depois de quase 50 anos no poder, o líder cubano quase não aparecia em público nos útlimos anos. Desde que ficou doente, em 2006, cedeu o poder de Cuba ao irmão, Raúl Castro.

Jogadores e comissão técnica da Chapecoense

Dezenove jogadores da Chapecoense e oito pessoas da comissão técnica morreram em um acidente aéreo na Colômbia. São eles: goleiro Danilo; os laterais Gimenez, Dener e Caramelo; os zagueiros: Marcelo, Filipe Machado e Thiego; os volantes Josimar, Gil, Sérgio Manoel e Matheus Biteco; os meias: Cleber Santana e Arthur Maia; os atacantes Kempes, Ananias, Lucas Gomes, Tiaguinho, Bruno Rangel e Canela. Da comissão, morreram o treinador Caio Júnior, o auxiliar técnico Duca, o preparador físico Anderson Paixão, o preparador de goleiros Boião, o fisiologista Cezinha, o médico Dr. Marcio, o fisioterapeuta Rafael Gobbato e o analista de desempenho Pipe Grohs. Além deles, havia integrantes da delegação como o presidente da Federação Catarinense de Futebol e vice da CBF, Delfim Pádua Peixoto Filho, e vários diretores do clube.

Profissionais da imprensa que cobriam o time da chapecoense

Vinte e um jornalistas morreram no acidente com o voo da Chapecoense na Colômbia. São eles: Guilherme Marques, da Globo, Ari Ferreira de Araújo Júnior, o Ari Júnior, da Globo, Guilherme Van der Laars, produtor da Globo, Giovane Klein Victória, repórter da RBS, Bruno Mauri da Silva, técnico da RBS, Djalma Araújo Neto, cinegrafista da RBS, André Podiacki, repórter do jornal ‘Diário Catarinense’, Laion Espíndola, repórter do GloboEsporte.com, Victorino Chermont, repórter da Fox Sports, Rodrigo Santana Gonçalves, repórter cinematográfico dos canais Fox Sports, Devair Paschoalon, o Deva Pascovicci, da Fox, narrador dos canais Fox Sports, Lilacio Pereira Jr., coordenador de transmissões externas dos canais Fox Sports, Paulo Julio Clement, jornalista dos canais Fox Sports, Mário Sérgio, comentarista nos canais Fox Sports, Renan Agnolin, repórter da rádio Oeste Capital, de Chapecó, Fernando Schardong, narrador da rádio Chapecó, Edson Ebeliny, repórter na Super Condá, Gelson Galiotto, narrador da rádio Super Condá, de Chapecó, Douglas Dorneles, repórter da Rádio Chapecó, Jacir Biavatti, comentarista esportivo da RIC TV, e Gilberto Pace Thomaz, assessor de imprensa do clube.

D. Paulo Evaristo Arns, 95 anos – arcebispo emérito de São Paulo

Bispo e arcebispo de São Paulo, desenvolveu entre os anos 1960 e 70 inúmeros projetos voltados para a população de baixa renda. Ao longo de sua trajetória, trabalhou como jornalista, professor e escritor, tendo publicado 57 livros. Durante a ditadura, destacou-se por sua luta política, em defesa dos direitos humanos, contra as torturas e a favor do voto nas Diretas Já.

Ferreira Gullar, 86 anos – poeta

O poeta, ensaista, crítico de arte, dramaturgo, biógrafo, tradutor e memorialista. Foi m dos fundadores do neocincretismo, participou dos principais acontecimentos da poesia brasileira. Imortal da Academia Brasileira de Letras desde 2014, foi agraciado com o Prêmio Camões, o mais importante da literatura da Comunidade de Países de Língua Portuguesa.

George Michael, 53 anos – cantor

O cantor britânico George Michael, dono de uma carreira de quase quatro décadas, primeiro como integrante do duo Wham! e depois em carreira solo. Vendeu mais de 100 milhões de álbuns e foi especialmente popular nos anos 1980 e 90 com hits como “Careless whisper”, “Freedom 90” e “Last Christmas”.

Carrie Fisher, 60 anos – atriz e escritora

A eterna Princesa Leia, da saga Star Wars morreu após sofrer uma parada cardíaca dentro de um avião. Carrie estava prevista para aparecer novamente como Princesa Leia no próximo episódio da saga Star Wars, previsto para estrear em dezembro de 2017.