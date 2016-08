Morre Odete Carvalho, sogra do senador Ronaldo Caiado

Senador posta homenagem à quem chamou de “mãe em vida” mas afirmou que permanece em Brasília para sessão final do julgamento do processo de impeachment

Morreu na madrugada desta segunda-feira (29/8), Odete Carvalho, sogra do senador Ronaldo Caiado (DEM-GO). Ela morreu às 4h30 de infarto em Salvador, onde morava. Ela tinha 88 anos e será cremada às 17h30.

A informação foi confirmada pelo próprio parlamentar por meio de seu perfil oficial no Facebook. Um dos protagonistas do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT), Ronaldo Caiado permanecerá em Brasília para participar da oitiva com a presidente afastada no Senado Federal e não vai comparecer ao enterro da sogra.

Em seu Facebook, o senador fez uma homenagem à mãe de sua esposa Maria das Graças Landim de Carvalho, a quem chamou de “mãe”. Segundo escreveu Caiado, seus familiares insistiram para que ele ficasse em Brasília e a própria dona Odete estava “ansiosa” pelo desfecho do impeachment.

“Neste dia tão importante à nação perdi minha querida sogra. Às 4h30 da manhã, Dona Odete, com seus 88 anos de uma bela vida nos deixou. Essa perda me abalou muito, pois ela era minha mãe em vida. Gracinha, meu amor, seus irmãos Décio e Patrícia, e os netos e parentes de Dona Odete insistiram muito para que eu ficasse em Brasília hoje. Dona Odete sempre me acompanhou pela TV e estava ansiosa por um desfecho que ajudasse o País. É pelo Brasil e por minha família que vou fazer esse esforço, apesar de minha cabeça estar em Salvador. Descanse em paz, minha mãe”, registrou o senador.