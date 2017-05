Morre o cantor e produtor musical Kid Vinil

O artista estava internado em coma induzido desde o dia 15 de abril

O cantor e produtor Kid Vinil morreu nesta sexta-feira (19/5), aos 62 anos, em São Paulo. A causa da morte foi complicações de um edema.

Kid estava em coma induzido desde o dia 15 de abril, quando passou mal logo depois de uma apresentação em Conselheiro Lafaiate, em Minas Gerais. Ele era uma das atrações da Festa Retrô. Em estado grave, Kid foi transferido dias depois para o Hospital da Luz, na Vila Mariana, em São Paulo, graças a uma campanha para arrecadar R$ 15 mil para o traslado.

Kid Vinil era o nome artístico de Antônio Carlos Senefonte, que nasceu em Cedral (SP). Ele se destacou no cenário musical do rock brasileiro dos anos 80, com o grupo Magazine.