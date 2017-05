Morre o ator Nelson Xavier aos 75 anos

Ator sofria de câncer e morreu em Uberlândia. Corpo será levado para o Rio de Janeiro, onde deve ser cremado na próxima quinta-feira (11)

O ator Nelson Xavier morreu na madrugada desta quarta-feira (10/8), aos 75 anos, em Uberlândia, Minas Gerais. Ele sofria de câncer de pulmão.

Em uma rede social, a filha do ator Tereza Vilela Xavier confirmou a morte do ator e disse que o corpo será levado para o Rio de Janeiro onde deve ser cremado na próxima quinta-feira (11).

Nascido em São Paulo, Nelson Agostini Xavier atuava a cerca de cinco décadas tendo feito inúmero trabalhos no cinema, no teatro e na TV.

Em 2010, ganhou especial notoriedade ao interpretar a cinebiografia do médium Chico Xavier. Também estrelou filmes como “Dona Flor e seus Dois Maridos” (1976) e “A Queda” (1978).

Seu último trabalho para as telonas, “Comeback – Um matador nunca se aposenta”, estreia no próximo dia 25 de maio.