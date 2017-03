Morre no Rio ministro do Exército nos governos Itamar e FHC

General Zenildo Gonzaga Zoroastro de Lucena foi ministro do Exército. Natural de Pernambuco, morreu aos 87 anos

Morreu neste domingo (26/3), no Rio de Janeiro, o general-de-exército Zenildo Gonzaga Zoroastro de Lucena. Natural de São Bento do Una, Pernambuco, onde nasceu em janeiro de 1930, Lucena foi ministro do Exército nos governos Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Neste, no primeiro mandato presidencial.

A informação foi dada pelo Comando Militar do Leste, adiantando que o velório está marcado para segunda-feira (27), no Palácio Duque de Caxias, na Avenida Presidente Vargas, centro da capital fluminense, das 9h às 13h. Ao meio-dia haverá missa de corpo presente, seguida das honras fúnebres.

O ex-ministro do Exército deixa esposa, duas filhas e cinco netos.