Morre John Mivaldo, ex-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo

Arquiteto e ex-secretário municipal de Meio Ambiente na gestão Pedro Wilson será velado na noite deste sábado, no Jardim das Palmeiras

O ex-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) John Mivaldo faleceu na tarde deste sábado (4/3). Mivaldo foi o primeiro presidente da entidade, entre 2013-2015, e, segundo a atual ocupante do cargo, Maria Ester de Sousa, teve intensa atuação política à frente da entidade.

Mivaldo estava hospitalizado no Anis Rassi e será velado na noite deste sábado (4), a partir das 22 horas, no Jardim das Palmeiras, no Setor Centro Oeste. John tinha 55 anos e será cremado.

O arquiteto se formou na Pontifícia Universidade Católica (PUC) de GOIÁS e era especialista em planejamento ambiental, mestre em arquitetura e Professor de Engenharia também na PUC. Nivaldo foi membro fundador do Partido Verde e ex-secretário municipal do Meio Ambiente da gestão Pedro Wilson (PT), entre 2000 e 2003.