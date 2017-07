Morre em Goiânia o cirurgião plástico Vladimir Bermudez

Velório e sepultamento acontecem nesta sexta-feira (28/7) no cemitério Jardim das Palmeiras, no setor Centro Oeste

O médico cirurgião plástico Vladimir Bermudez morreu na última quinta-feira (27/7) em Goiânia. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, regional de Goiás, confirmou a morte do médico na manhã desta sexta-feira (28).

O velório acontece a partir das 9 horas na sala 5 do cemitério Jardim das Palmeiras, no setor Centro Oeste, com missa na capela local às 17 horas. O sepultamento está previsto para as 18 horas.

Ele deixa a esposa, a também cirurgiã plástica Patrícia Bermudez, e três filhos.