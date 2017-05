Morre Chris Cornell, vocalista do Soundgarden e Audioslave

Artista de 52 anos estava em turnê pelos Estados Unidos e tinha feito uma apresentação horas antes de morrer. Causa da morte ainda é desconhecida

O cantor estadunidense Chris Cornell, vocalista das bandas Soundgarden e Audioslave, morreu na noite da última quarta-feira (17/5), aos 52 anos, em Detroit, nos Estados Unidos. As causas da morte ainda são desconhecidas.

A notícia foi divulgada por um representante de Cornell, Brian Bumbery. Segundo ele, a morte do cantor foi “súbita e inesperada” e a família do artista está “em choque”.

Em nota divulgada, o representante agradeceu aos fãs e pediu que respeitassem a privacidade dos parentes neste momento.

O cantor estava em turnê com o Soundgarden e tinha feito uma apresentação no Fox Theatre Detroit horas antes de morrer. A banda tinha shows agendados com lotação esgotada para esta sexta-feira (19) em Columbus e em uma série de outras cidades no sul dos Estados Unidos.

O também guitarrista e compositor, notório representante do grunge de Seattle dos anos 1990, teve longa e exitosa carreira como fundador e vocalista das bandas Soundgarden, Audioslave, Temple of The Dog e também em carreira solo.