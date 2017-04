Morre aos 76 anos o desembargador Felipe Batista Cordeiro

Corpo do ex-corregedor-geral da Justiça de Goiás será enterrado no cemitério Memorial Batista, na saída para Bela Vista

O ex-corregedor-geral da Justiça de Goiás, desembargador aposentado Felipe Batista Cordeiro, morreu neste domingo (30). Ele será velado a partir das 16 horas no cemitério Memorial Batista, na saída para Bela Vista e o enterro está previsto para as 18 horas. A causa da morte ainda não foi divulgada. As informações são do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO).

Felipe Batista Cordeiro nasceu em 3 de novembro de 1940, em Arraias (TO), e iniciou sua carreira na magistratura em 1970, tendo prestado serviços nas comarcas de Campos Belos, Fazenda Nova e Formosa. Passou a atuar em Goiânia em julho de 1986 e foi nomeado desembargador em setembro de 1998. Também já presidiu o Tribunal Regional de Goiás (TRE-GO).