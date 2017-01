Morre Akbar Rafsanjani, ex-presidente do Irã

Ele foi internado após sofrer um infarto, mas não resistiu. Enterro deverá ser realizado na próxima terça-feira

O ex-presidente do Irã, Akbar Hashemi Rafsanjani, faleceu neste domingo (8/1) aos 82 anos. Pela manhã, ele foi internado após sofrer um infarto, mas não resistiu. O enterro deverá ser realizado na próxima terça-feira (10), em Teerã, capital do país.

Rafsanjani participou da Revolução Islâmica de 1979, que depôs o xá Reza Pahlevi e fez do Irã uma república fundamentalista. Ele foi eleito para a presidência em 1989, com 94,5% dos votos. Em 1993, foi reeleito para o cargo.

Atualmente, ele era o dirigente do chamado Conselho do Discernimento, responsável pela mediação entre os poderes do Irã.