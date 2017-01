Moradores protestam contra fechamento de entradas irregulares na BR-153

Manifestação de aproximadamente 100 pessoas foi feita no perímetro urbano da rodovia; via chegou a ser interditada, mas foi liberada pela PRF

Moradores da Vila Romana protestaram, na tarde desta terça-feira (24/1), contra o fechamento de duas entradas irregulares da BR-153. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cerca de 100 pessoas foram à manifestação, chegando a atear fogos em pneus para interditar a via. A via já foi liberada pela polícia.

Há uma semana a PRF e a concessionária Triunfo Concebra fechou as entradas que ficavam nos quilômetros 496 e 497 da rodovia. Segundo a corporação, isso foi feito porque os veículos que saíam do bairro para a rodovia causaram, durante o ano de 2016, uma parcela muito grande dos acidentes no perímetro urbano de Goiânia.

O local, de acordo com a PRF, era perigoso e algumas mortes foram ocasionadas por veículos que saíam da Vila Romana. Equipes foram ao local negociar com os moradores e a via acabou sendo liberada momentos depois. A Triunfo Concebra realiza a limpeza no trecho da BR-153 onde ocorreu a manifestação.

