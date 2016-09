Moda é o curso melhor avaliado da UFG, Administração o pior. Confira lista

Posição da federal goiana no Ranking Universitário Folha caiu três posições. Descubra quais cursos contribuíram para a queda

O Ranking Universitário Folha (RUF), divulgado nesta segunda-feira (19/9) pela Folha de S. Paulo, mostra que a Universidade Federal de Goiás (UFG) caiu três posições na lista das melhores instituições de ensino superior do País, saindo da 17ª, no ano passado, para a 20ª posição.

Entre os cursos que contribuíram para a queda da federal goiana no raking estão Administração, na 45ª posição geral, Odontologia, na 38ª, Biomedicina e Jornalismo, ambos no 36º lugar. Propaganda e Marketing (36º), Educação Física (34º) e Engenharia de Produção (33º) também integram a lista dos cursos com menores avaliações.

Do outro lado do ranking, a UFG possui 11 cursos entre os 15 melhores do País, com destaque para Moda (7º) e Biologia (10º), os únicos a conquistarem posições entre os 10 melhores avaliados do País.

Medicina Veterinária aparece na 13ª posição, enquanto Enfermagem, Química, Nutrição e Física estão no 14º lugar. Confira abaixo o ranking completo com os cursos melhores e piores avaliados da UFG, conforme ranking da Folha:

Cursos melhores avaliados

Moda – 7º

Biologia – 10º

Medicina Veterinária – 13º

Enfermagem – 14º

Química – 14º

Nutrição – 14º

Física – 14º

Matemática – 15º

Farmácia – 15º

Geografia – 15º

Letras – 15º

Cursos piores avaliados

Administração – 45º

Odontologia – 38º

Jornalismo – 36º

Propaganda e Marketing – 36º

Biomedicina – 36º

Educação Física – 34º

Serviço Social – 33º

Engenharia de produção – 33º

Fisioterapia – 30º

Psicologia – 30º