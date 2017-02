“Missão no Oriente Médio é oportunidade para ampliar negócios”, diz presidente da Fieg

Pedro Alves diz que missão “é de extrema importância para Goiás” e que agenda “trará benefícios para a economia e desenvolvimento”

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Pedro Alves de Oliveira, que integra a comitiva da Missão Comercial do Governo de Goiás a Abu Dhabi, disse que a rodada de negócios liderada pelo governador Marconi Perillo (PSDB) ao Oriente Médio “é mais uma oportunidade para que o setor produtivo de Goiás amplie seus negócios”.

Para o empresário, a expectativa é que a missão comercial resulte na atração de investimentos para o estado. “Iniciamos mais uma missão de extrema importância para Goiás. A expectativa é que a gente possa colher bons frutos que tragam benefícios para a economia e desenvolvimento. Goiás é visto como uma oportunidade de negócio para o mundo inteiro e essa é mais uma para avançarmos nos mercados internacionais”, defendeu.

O governador participou, no último domingo (26/2), em Abu Dhabi, de reunião com investidores do país. Na pauta, que fez parte do primeiro compromisso da missão, a apresentação das potencialidades de Goiás, como a infraestrutura logística, oferta de mão de obra qualificada e atrativos locais.

Os principiais produtos exportados pelo Estado, com ênfase no agronegócio, e o Consórcio Brasil Central também foram temas da apresentação realizada pelo governador. Embaixador do Brasil nos Emirados Árabes, Paulo Cesar de Vasconcellos declarou ao final da explanação que os diretores do maior fundo soberano do mundo, o Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), ficaram “impressionados com os dados do estado de Goiás”.

Vasconcellos disse que os investidores teceram comentários positivos sobre o bloco formado pelos estados que compõem o Consórcio Brasil Central, presidido por Marconi Perillo. De acordo com o embaixador, tratativas foram iniciadas para que estudantes goianos possam estudar no país, com bolsas de estudo no Masdar Instituto de Ciência e Tecnologia (MIST).

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, José Vitti, disse que a prospecção de investimentos é uma marca das gestões do tucano-chefe. “Uma característica forte do governo Marconi Perillo sempre foi essa de poder vender nosso Estado para fora do País. Tenho certeza que nós do Legislativo e do Executivo trabalhando juntos vamos mais uma vez concretizar uma grande missão aqui no Oriente Médio”, completou.