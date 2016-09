Miriam Leitão afirma que governo Marconi fez dever de casa e evitou colapso nas contas públicas

Em sua coluna na CBN Brasil, jornalista afirma que Governo de Goiás fez um “bom ajuste fiscal” e por isso evitou “o caos vivido pelo Rio de Janeiro”

Em sua coluna diária de economia na Rádio CBN Brasil, a jornalista Miriam Leitão afirmou nesta terça-feira (20/9) que o governo Marconi Perillo (PSDB) foi um dos três do País a “fazer o dever de casa e a fazer o ajuste fiscal necessário para evitar o colapso do Estado”.

Na coluna Dia a Dia da Economia, a jornalista disse, ao analisar o pedido de socorro financeiro de governadores ao presidente Michel Temer (PMDB), que “Espírito Santo, Pernambuco e Goiás não esperaram a crise chegar e fizeram bons ajustes”.

Segundo Miriam Leitão, o Governo de Goiás cortou gastos e, graças ao ajuste, não está atravessando a profunda crise “e o caos” vividos pelas administrações do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Estados do Norte e Nordeste.

“O governo Dilma Rousseff [PT] estimulou o endividamento dos Estados e a maioria dos governadores se endividou muito. Com a crise, não cortaram as despesas, não fizeram o dever de casa e agora querem combater o endividamento pegando mais dinheiro emprestado”, disse ela, referindo-se aos Estados em crise.