Ministro Eliseu Padilha deve passar por cirurgia na tarde desta segunda-feira (27)

Chefe da Casa Civil, Padilha deve passar por procedimento para corrigir problema na próstata

O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha (PMDB), deve fazer ainda nesta segunda-feira (27/2) uma cirurgia para corrigir um problema na próstata. Na segunda-feira da última semana (20), o ministro foi internado no hospital do Exército, onde foi detectada a necessidade de realização de um exame que apontou hemorragia por obstrução urinária.

O horário do procedimento, a ser realizado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS), não foi informado pelo hospital e nem pela assessoria do ministro. De acordo com o boletim divulgado pelo hospital, a cirurgia será feita à tarde, após exames endoscópicos, pelo urologista Claudio Telöken, médico de Padilha há mais de 40 anos.

Apesar da cirurgia, o ministro deve retornar de sua licença na próxima segunda-feira (6/3). Nos últimos meses, ele foi internado por duas vezes, diagnosticado com a chamada síndrome do desembarque, que consiste em alterações de pressão e tonturas desencadeadas por viagens aéreas.