Ministro do Trabalho cancela vinda a Goiânia nesta segunda (12)

Presidente Michel Temer convocou Ronaldo Nogueira para uma reunião sobre as medidas que foram divulgadas relacionadas às mudanças na legislação trabalhista

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, cancelou neste domingo (11/9) a visita ao novo superintendente Regional do Trabalho e Emprego de Goiás, Degmar Pereira que seria feita na próxima segunda-feira (12).

O cancelamento ocorreu porque o presidente Michel Temer (PMDB) convocou o ministro para uma reunião às 10h30 de amanhã que será sucedida por uma coletiva de imprensa sobre as medidas que foram divulgadas relacionadas às mudanças na legislação trabalhista. O ministro faria uma breve visita a Degmar Pereira, porém agora segue diretamente de Porto Alegre para Brasília.

Ronaldo Nogueira conversaria com com os servidores e líderes classistas e trataria das mudanças trabalhistas que o governo de Michel Temer (PMDB) pretende implementar. A reforma trabalhista poderá ampliar as modalidades permitidas de contrato formal de trabalho, encarada pelo governo como uma maneiras de criar oportunidades de emprego para o país, que tem cerca de 11 milhões de desempregados atualmente.