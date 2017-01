Ministro do Desenvolvimento Social visita Conecta SUS nesta quinta-feira (5)

Essa é a segunda visita de Osmar Terra para conhecer estrutura, que será utilizada de exemplo para o Programa Criança Feliz do governo federal

O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, visita, juntamente com a médica Adriana Melo — profissional da Paraíba que deu um passo importante para comprovar a associação entre o vírus Zika e a microcefalia — o Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde Zilda Arns (Conecta SUS) nesta quinta-feira (5/1). Essa é a segunda visita do ministro ao local.

Além dos dois, o Centro será visitado por uma equipe técnica da pasta comandada por Terra. Na primeira visita, no fim do último mês de novembro, o ministro destacou que o Conecta SUS será modelo para a construção de um centro nacional com registros de dados da área social de todo o País, em especial para o Programa “Criança Feliz”.

“Vamos fazer um centro nos moldes do Conecta SUS, para acompanhar a evolução social das famílias em situação de risco; verificar onde é necessário intervir e, principalmente, monitorar o Programa Criança Feliz”, afirmou o ministro à época.

A comitiva vem a Goiás conhecer o acompanhamento georreferenciado de crianças, de gestantes — incluindo as que tiveram o Zika vírus — e os locais onde ficam os programas das Estratégias Saúde da Família. Também acompanharão, em tempo real, as visitas domiciliares para o combate ao Aedes aegypti.

O Programa “Criança Feliz”, lançado pelo governo federal em outubro de 2016, busca acompanhar com visitas semanais todas as crianças com menos de mil dias de vida que fazem parte dos núcleos familiares do Bolsa Família. O objetivo é mapear a infância no Brasil, reunindo dados sobre condições de renda e moradia, saúde e desenvolvimento escolar.