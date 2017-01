Ministro da Educação anuncia reajuste acima da inflação para professores de todo país

Segundo Mendonça Filho, governo decidiu aumentar salário de docentes em 7,64% neste ano

O ministro da Educação, Mendonça Filho (DEM-PE), anunciou, na manhã desta quinta-feira (12/1), que o piso salarial dos professores terá reajuste de 7,64% em 2017, índice acima da inflação (que fechou 2016 em 6,29%).

Pelo Twitter, o titular do MEC explicou que, com o novo valor mínimo, o salário da educação básica será de R$ 2.298,80 a partir deste ano. Atualmente, são pagos R$ 2.135,64. O anúncio foi feito a representantes de estados e municípios em reunião na capital federal.

O piso salarial dos docentes é reajustado anualmente, seguindo as regras da Lei 11.738/2008, a chamada Lei do Piso, que define o mínimo a ser pago a profissionais em início de carreira, com formação de nível médio e carga horária de 40 horas semanais.

