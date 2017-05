Ministro Bruno Araújo anuncia saída do governo Temer após denúncias contra presidente

Araújo comunicou ao PSDB que irá deixar a pasta de Cidades nesta quinta-feira (18/5)

O ministro das Cidades, Bruno Araújo (PSDB) anunciou que irá deixar o governo nesta quinta-feira (18/5). A informação é do jornal O Globo.

Araújo é o primeiro membro da base-aliada a sair após denúncias que envolvem o presidente Michel Temer a escândalos de corrupção.

O ministro comunicou a bancada do PSDB que irá abandonar o cargo e deve anunciar sua decisão ao Palácio do Planalto nas próximas horas.

Investigação

O ministro Edson Fachin, que é o relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, nesta quinta-feira (18), abertura de inquérito para investigar o presidente Michel Temer (PMDB).

Ele aceitou o pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e, com a decisão, o peemedebista se torna oficialmente investigado, e não mais envolvido apenas em delações.

Toda a polêmica começou na última quarta-feira (17), após a divulgação de áudios gravados por um dos donos do grupo JBS, Joesley Batista, que mostram o presidente combinando a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ).