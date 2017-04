Ministério da Agricultura autoriza abate de perus na BRF de Mineiros

Unidade teve as linhas de produção paralisadas por suposto envolvimento no esquema investigado pela Operação Carne Fraca, da Polícia Federal

O governador Marconi Perillo (PSDB) afirmou, pelo Facebook, que o Ministério da Agricultura autorizou o abate emergencial de perus na BRF de Mineiros. A unidade é uma das três que tiveram as linhas de produção paralisadas por suposto envolvimento no esquema investigado pela Operação Carne Fraca, da Polícia Federal.

Desde a paralisação, produtores de aves do município não sabiam qual seria o destino de milhares de animais que já estavam em fase de abate pelo frigorífico, que, antes de ter as portas fechadas, vinha recebendo até 25 mil perus por dia. Mais de duzentas granjas ativas no na cidade goiana tiveram que travar as atividades.

A situação acabou criando um efeito cascata em toda a cadeia de produção de carnes no município. O limite do peso para abate de cada ave, conforme os produtores, é de até 25 kg. Ao permanecerem nas granjas, entretanto, os animais podem ultrapassar esse limite e ficar impedidos de entrar na linha de produção da fábrica.