“Minha especialidade é matar”, declara Jair Bolsonaro

Ao ser questionado sobre quantidade de projetos aprovados por ele na Câmara, Bolsonaro conseguiu desviar o foco para criar mais uma polêmica

O deputado federal e candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSC-RJ) voltou a causar polêmica por conta de suas controversas declarações. Durante passagem por Porto Alegre, onde participou de um evento empresarial, o parlamentar concedeu entrevista em que afirmou que matar é sua especialidade.

Ao ser questionado sobre a quantidade de projetos de sua autoria que foram aprovados durante o tempo em que está no Congresso, Bolsonaro lembrou da liberação da substância que ficou conhecida como “pílula do câncer”.

Apesar de não ser o autor de nenhuma proposta a respeito, ele afirmou que esteve à frente para aprovar a fosfoetanolamina e emendou: “Cura ou não cura, não sei. Sou capitão do Exército, a minha especialidade é matar, não é curar ninguém. Mas apresentei junto com mais alguns colegas e aprovamos. Dá certo ou não dá? Vamos dar a chance daquele que tem o dia marcado para morrer tomar a pílula.”

Logo depois, ele foi questionado sobre a declaração e reiterou a o que havia dito. “Se eu não fosse preparado para matar, eu não seria militar. Você teria jogado dinheiro fora”.

“Aprendi a atirar com tudo que é tipo de armas, sou paraquedista, sou mergulhador profissional. Sei fazer sabotagem, sei mexer com explosivo. Vocês nos treinam, nos pagam para isso. Eu não quero é falar que a polícia tem que matar inocente, não é por aí. Mas o pessoal que tá com fuzil na mão na rua, nos aterrorizando, eles só têm uma maneira de ser abatido.”