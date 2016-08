Michel Temer toma posse na tarde desta quarta-feira no Senado

Dilma foi afastada por 61 votos favoráveis a 20 contrários, sem nenhuma abstenção

Com o impeachment de Dilma Rousseff (PT), aprovado nesta quarta-feira (31/8) pelo Senado, o presidente interino Michel Temer assume às 16 horas o cargo de forma definitiva.

A cerimônia ocorrerá no Senado, conforme anunciou o presidente da Casa, Renan Calheiros (PMDB).

A petista foi afastada por 61 votos favoráveis a 20 contrários, sem nenhuma abstenção. O resultado foi comemorado com aplausos por aliados do presidente interino Michel Temer, que cantaram o Hino Nacional.

O resultado foi proclamado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, que comandou o julgamento do processo no Senado, iniciado na última quinta-feira (25).