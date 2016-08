Michel Temer: “Golpista é você, que está contra a Constituição”

Durante primeira reunião com ministros, Temer mandou recado e garantiu que não vai mais “levar ofensa para casa”

Antes de viajar para China, onde participa de reunião do G-20, o presidente Michel Temer (PMDB) se reuniu com os ministros na tarde desta quarta-feira (31/9) pela primeira vez após tomar posse no Senado.

Durante o encontro, o peemedebista adotou um discurso duro e assegurou que “não irá mais levar ofensa para casa”. Segundo o presidente, até agora, ele havia sido discreto, mas ressalvou que o momento atual é de firmeza e pediu aos auxiliares que respondam a qualquer postura ofensiva.

“Golpista é você, que está contra a Constituição. As coisas se definiram, e é preciso muita firmeza. E a firmeza vem pela elegância da conduta, não vem pelo xingamento, mas é preciso firmeza. Golpista é quem derruba Constituição”, disse.

Michel também afirmou que fará muitas viagens ao exterior para buscar recursos de outros países. Acrescentou, ainda, que a viagem à China será o primeiro momento de anunciar a “novidade brasileira”.

Segundo Michel, no plano internacional, conseguiram passar a imagem de que houve um golpe no Brasil e é necessário, agora, reverter esse cenário.