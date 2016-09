Meteorologia prevê chuvas para esta semana. Mas não se anime: serão rápidas e pontuais

Em todo o Estado, umidade do ar melhora e calor dá uma pequena trégua. Contudo, período chuvoso só em novembro

O calor e a baixa umidade devem dar uma trégua nesta semana em Goiânia. É o que apontou a chefe do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) em Goiás, Elizabeth Alves Ferreira, em entrevista ao Jornal Opção.

Segundo ela, o tempo estará mais instável e há a possibilidade de chuvas durante todos os dias. “Desde sábado (17), percebe-se uma melhora na umidade, que saltou de 12% para a casa dos 20%. Mas continuamos em estado de atenção”, afirmou.

Apesar de amenizar os efeitos da seca, as chuvas devem ser rápidas e pontuais. A tendência é que a frequência aumente, mas o período chuvoso só começa mesmo no final de outubro, começo de novembro.

“Teremos o início da primavera no dia 22 de setembro, então isso já vem trazendo característica de mudança no clima, entrando para período de chuvas”, completou.

A instabilidade deve atingir todas as regiões do Estado, com maior frequência de chuvas rápidas.