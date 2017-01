Mesmo sem cargo, fotos oficiais mostram Dona Íris “trabalhando” no Paço

Postadas no Flickr da prefeitura, imagens indicam que ela recebe população na sede do Executivo. Segundo advogado, postura não é ilegal, mas pode ser considerada imoral

Mesmo sem ter cargo oficial na Prefeitura de Goiânia, a ex-deputada federal Íris de Araújo (PMDB) não tem ficado longe da sede do Executivo municipal. Ela pode ser encontrada em uma mesa no Paço atendendo a população e é acusada por peemedebistas de atuar como uma espécie de vice-prefeita, despachando e até nomeando secretários lá dentro.

Ninguém confirma as acusações, mas que Íris vem recebendo a população para ouvir demandas, é fato. Fotos do Flickr da Prefeitura de Goiânia mostram a primeira-dama no contato direto com pessoas que vão até o Paço buscar auxílio e, em outros momentos, discursando ao lado do marido em um dos famosos mutirões do peemedebista.

Mais que comandar a prefeitura ao lado de Iris Rezende (PMDB), no entanto, a aposta de muitos é que Dona Iris usa o cargo do marido para fazer campanha para voltar à Câmara dos Deputados em 2018. Derrotada em 2014, quando recebeu pouco mais de 66 mil votos, ela já estaria trabalhando para angariar votos para tentar se eleger deputada federal.

Se estiver apenas ouvindo demandas, ressalta um advogado consultado pelo jornal, não há problemas jurídicos. O máximo que se pode fazer é um julgamento sobre a moralidade da questão. Agora, caso realmente esteja atuando administrativamente, ela pode ser responsabilizada por usurpação de função pública.

Na semana passada, o Jornal Opção entrevistou a Procuradora-Geral do Município, Ana Vitória Caiado, e a questionou se pretendia tomar alguma providência sobre a atuação de Dona Íris na prefeitura. Ela respondeu que só faria algo caso recebesse alguma denúncia concreta de que ela estaria tomando decisões administrativas.

O Jornal Opção entrou em contato com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Goiânia para pedir esclarecimentos sobre a atuação de Dona Íris no Paço, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria.

Veja imagens:

Este slideshow necessita de JavaScript.