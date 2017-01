Mesmo em ano de crise, balança comercial goiana bate recorde

Dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico mostram que, em 2016, saldo positivo chegou a quase 3,3 bilhões de dólares

A balança comercial goiana, no acumulado de janeiro a dezembro, apresentou superávit recorde em 2016: as exportações somaram US$ 5,9 bilhões, 0,88% a mais que em 2015; enquanto as importações foram US$ 2,6 bilhões, com queda de 21,46%, o que gerou acumulado positivo de quase US$ 3,3 bilhões.

Só no mês de dezembro, houve aumento de 37,16% em relação a novembro, com cifras acima de US$ 419 milhões, mantendo assim o superávit na balança comercial de Goiás pelo 36º mês consecutivo ao exportar quase 400 diferentes produtos para 109 países.

Além disso, o estado importou menos em dezembro: cerca de US$ 188 milhões, o que representa uma retração de 22,23% sobre novembro e um decréscimo de 10,15% em relação a dezembro de 2015.

Superintendente Executivo de Comércio Exterior, William O’Dwyer avalia que o ano passado foi de boas notícias na área. “Os resultados foram bons, apesar da crise. Fizemos diversas missões internacionais. Na última, por exemplo, na Holanda e Áustria, foram fechados negócios importantes na área de açúcar orgânico e aves”, comentou.

Dados

A Índia ficou em primeiro lugar no ranking de países de destino de exportações de Goiás em dezembro; comprando 18,21% dos produtos vendidos no exterior. Entre os principais, o sulfeto de cobre, complexo de soja, amianto, ferroligas e couros.

Já nas importações, Goiás comprou 1.288 produtos diferentes de 63 países, o principal deles foi os Estados Unidos. Fármacos lideram o ranking de importados, somando US$ 41.826.403 milhões, com participação de 22,16% do valor total das importações. (As informações são da Assessoria de Imprensa da Secretaria de Desenvolvimento)