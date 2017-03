Mesmo com polêmica e questionamentos, gestão Iris abre edital para contratar médicos

Chamamento público enfrenta resistência da classe médica, que alega que o acordo é prejudicial e corta benefícios da categoria

A Prefeitura de Goiânia anunciou no início da tarde desta terça-feira (28/3) a abertura de chamamento público para contratação de médicos para atender na rede de saúde municipal em regime de Urgência, Ambulatório e Estratégia em Saúde da Família. Antes mesmo de ser anunciado, entretanto, o chamamento já era envolto por polêmica.

O novo edital enfrenta a resistência da classe médica, que alega que o acordo é prejudicial e corta benefícios da categoria. Na última semana, por meio de ordem publicada no Diário Oficial, a gestão do prefeito Iris Rezende (PMDB) rescindiu o contrato de 480 médicos, escancarando a crise que enfrenta o serviço da rede pública de saúde da capital.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, para continuar atuando no município, os médicos dispensados devem agora procurar a secretaria para aderir ao novo tipo de acordo contratual, o qual a categoria rejeita. Entre os pontos considerados prejudiciais pelos médicos no edital, estão o estabelecimento de multas em caso de faltas, a redução de salário em termos reais e a impossibilidade de escolha do local de trabalho.

Na tentativa de abrir o diálogo com a prefeitura e exigir providências quanto ao imbróglio, os médicos “demitidos” iniciaram um movimento intitulado “Unidos pelos SUS”. O grupo esteve, inclusive, na sessão desta terça-feira da Câmara Municipal para mostrar aos vereadores a situação em que vivem os profissionais.

“O contrato apresentado é precário e é um insulto à classe médica. Não acredito que vai ter um médico sequer que aceitará assinar esse novo acordo contratual, pois quem assinar estará infringindo o código de ética da profissional, que prevê que o profissional tem que ter direito a condições dignas de trabalho”, disse durante a sessão o médico Carlos Duarte Bahia, representante do movimento.