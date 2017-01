Meninos já podem se vacinar contra HPV no SUS, anuncia Ministério da Saúde

Expectativa da pasta é que, neste ano, mais de 3,6 milhões de garotos que tenham entre 12 e 13 anos sejam imunizados contra o vírus

O Ministério da Saúde anunciou, nesta terça-feira (3/1), que o Sistema Único de Saúde (SUS) já começou a vacinar meninos de 12 e 13 anos contra o HPV nos postos de vacinação em todo o país. Até o ano passado, a imunização era feita apenas em meninas. O Brasil é o sétimo país do mundo a oferecer a vacina para meninos em programas nacionais de imunizações. A intenção é que até 2020 a faixa-etária seja ampliada, atingindo garotos entre 9 e 13 anos.

A expectativa é que durante 2017, mais de 3,6 milhões de meninos sejam imunizados, além de 99,5 mil crianças e jovens de 9 a 26 anos vivendo com HIV/aids, que também passarão a receber as doses. Os custos para o Ministério da Saúde continuam os mesmos do ano passado, já que houve a redução de três para duas doses no esquema vacinal das meninas, o quantitativo previsto foi mantido, possibilitando a vacinação de garotos.

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, destacou a importância dessa ação. “A inclusão dos adolescentes faz parte de um conjunto de ações integradas que o Ministério da Saúde tem realizado com o objetivo de conseguir mais resultados com os recursos financeiros já disponíveis. É muito importante a inclusão dessa faixa-etária. Precisamos estimular esta faixa a participar das mobilizações para vacinação”.

As meninas que chegaram aos 14 anos sem tomar a vacina ou que não completaram as duas doses indicadas também foram incluídas no esquema de imunização — a estimativa é que haja 500 mil jovens nesta situação. Desde a incorporação da vacina no Calendário Nacional, em 2014, já foram imunizadas com a segunda dose 5,7 milhões de meninas, cerca de 46% do total de brasileiras nesta faixa etária.

Esquema

A vacina contra o HPV — tanto para meninos quanto para meninas — é composta por duas doses, que devem ser tomadas com um intervalo de seis meses. O esquema é alterado para os portadores de HIV (podem ser vacinadas pessoas nesta condição que tenham entre 9 e 26 anos). No caso deles, são três doses, tomadas com um intervalo de 2 e seis meses da primeira.

Atualmente, além do Brasil, Estados Unidos, Austrália, Áustria, Israel, Porto Rico e Panamá também imunizam meninos contra o vírus. A ampliação para este grupo é recomendada pelas Sociedades Brasileiras de Pediatria, Imunologia, Obstetrícia e Ginecologia, além de DST/AIDS e do mais importante órgão consultivo de imunização dos Estados Unidos (Advisory Committee on Imunization Practices).

A vacina disponibilizada é a quadrivalente, que confere proteção contra quatro subtipos do vírus HPV (6, 11, 16 e 18), com 98% de eficácia para quem segue corretamente o esquema vacinal. A definição da faixa etária para a vacinação foi feita para proteger as crianças antes do início da vida sexual e, portanto, de um possível contato com o vírus. (Com informações do Ministério da Saúde)