Menina usa dedo da mãe, que dormia, para desbloquear celular e gasta US$ 250 em brinquedos

Pais foram surpreendidos por valor estranho no cartão e pensaram ter sido hackeados, mas a compra foi, na verdade, feita pela filha de seis anos

Bethany Howell e o marido levaram um susto recentemente ao verem uma compra que nenhum deles havia feito, no valor de US$ 250, na Amazon americana. Quando o homem a questionou sobre o gasto e eles foram chegar o que havia sido comprado, pensando terem sido hackeados, a surpresa foi ainda maior.

A compra foi feita pela filha de seis anos do casal, Ashlynd Howell, que se aproveitou que a mãe caiu no sono no sofá e usou o dedo dela para desbloquear o aparelho de celular. Depois, entrou na loja da Amazon e fez a festa: Escolheu 13 brinquedos do Pokemon e fechou a compra.

Ao ser questionada pelos pais, Ashlynd confirmou ter feito a compra e disse que os pais não deveriam se preocupar. “Tudo vai vir direto para casa”, disse ela. À Fox News, a mãe contou que ele ensinaram a ela como funciona comprar algo e que, quando quiser algo, precisa pedir (e merecer) antes.

Eles conseguiram devolver quatro dos 13 bonecos e deixaram o restante para presenteá-la no Natal. Como eles ainda não haviam comprado nada, ficaram com os brinquedos e disseram à filha que eles foram “interceptados” pelo Papai Noel.