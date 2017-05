Menina de 1 ano e 6 meses morre após abuso sexual e mãe e padrasto são presos

Caso ocorreu em Rio Quente, 160 km de Goiânia. Polícia Civil tem laudo que comprova padrasto como autor da agressão sexual

Uma criança de 1 ano e 6 meses morreu na manhã desta sexta-feira (5/5), em Caldas Novas, após dar entrada no Pronto Socorro de Atendimento Infantil do município com múltiplos sinais de agressão pelo corpo e hemorragia interna.

Ainda na noite da última quinta-feira (4), foram presos o padrasto, suspeito de agressão sexual contra a criança e a mãe da menina, por omissão no caso.

Conforme relatório da equipe médica, a criança chegou ao hospital apresentando diversas lesões em seu corpo, provenientes de agressão física, e totalmente sem consciência. Foram empregadas diversas técnicas de reanimação, porém seu quadro clínico se agravou com um episódio de parada cardíaca, e o consequente óbito. A mãe da menina, que chamou o atendimento médico, alegou em um primeiro momento que ela tinha caído da cama.

Porém, devido a evidentes indícios de maus-tratos e violência física, a polícia civil encaminhou o corpo da vítima ao Instituto Médico Legal para que fossem apuradas as causas reais da morte. Segundo Laudo Preliminar de Exame Cadavérico, além das lesões corporais apresentadas, a vítima ainda possuía sinais inequívocos de violência sexual. A causa provável da morte teria sido um rompimento de órgãos internos, proveniente de violência sexual recente.

O Delegado Leylton Barros, titular da Delegacia de Caldas Novas, que coordenou as investigações, informou que o conjunto de provas reunidas apontaram para Fernando Marques Silva, 25 anos, como autor das referidas agressões sexuais. Foi apurado ainda que tais violências eram praticadas sob a ciência e total omissão de Denise, mãe da menor.

O casal foi preso em flagrante e, se condenados, podem sofrer pena de 12 a 30 anos de reclusão.