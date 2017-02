Meirelles dá ultimato a bancos: ordem é para baixar juros

Revista Veja registra que ministro da Fazenda está “impaciente” e não descarta interferência do governo

A coluna Radar da revista Veja registra, na edição desta semana, que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (PSD), está impaciente com os bancos. Isso porque espera um corte da taxa básica de juros nos próximos dias.

Segundo a publicação, se não houver um movimento no sentido de redução em, no máximo dois meses, o governo está disposto a agir.

Tal informação vem dias após o Comitê de Política Monetária (Copom) reduzir a taxa básica de juros da economia brasileira (Selic) em 0,75% (para 12,25% ao ano). Após o anúncio, que foi visto com bons olhos por investidores e políticos, Itaú, Banco do Brasil e Bradesco já anunciaram que vão “repassar” a redução aos clientes — reduzindo taxas a partir do mês que vem. A ver se o ministro considerará suficiente.