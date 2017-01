“Medidas de austeridade vão garantir obras para os municípios”, defende Simeyzon

Para o deputado estadual e presidente do PSC em Goiás, mesmo sem perspectivas acima da média, próximos dois anos serão de mais realizações

Deputado estadual e presidente do PSC em Goiás, Simeyzon Silveira disse ao Jornal Opção na manhã desta terça-feira (17/1) que a expectativa para os próximos dois anos é de mais obras e realizações nos municípios goianos. Segundo ele, as medidas de austeridade propostas pelo governo vão garantir “um pouco mais de tranquilidade” ao estado.

“O ano passado foi duro, de medidas difíceis, mas acredito que o reflexo do saneamento das contas públicas será sentido já em 2017. Teremos mais ações na área estrutural, em especial no interior”, completou.

A tese do parlamentar é que, como todo o país, não haverá “abundância”, mas o momento é melhor do que a média do país. “Serão dois anos com pé no freio, mas há condições de se fazer mais”, aposta.

A Assembleia Legislativa aprovou, em dezembro do ano passado, o Pacote de Austerida pelo Crescimento do Estado de Goiás — projetos de lei de autoria da governadoria que promovem cortes no número de comissionados, o aumento da contribuição previdenciária de servidores e que estabelecem contribuição das empresas que recebem incentivos fiscais.