Médicos “demitidos” pela gestão Iris relatam que vêm sendo ameaçados

Profissionais credenciados na SMS rejeitam contrato oferecido pelo órgão. Mesmo assim, em teoria sem vínculo empregatício, categoria é cobrada a continuar trabalhando

O drama envolvendo os quase 500 médicos que tiveram seus contratos rescindidos pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) na última semana dá sinais de estar longe de ter um fim. Profissionais ouvidos pelo Jornal Opção nesta segunda-feira (27/3) relatam que vêm sofrendo ameaças por meio de mensagens no WhatsApp de pessoas ligadas à administração.

O recado é que, caso não compareçam às unidades de saúde, os médicos podem se tornar alvos de retaliação e serem impedidos de renovar contrato com a pasta. Acontece que os profissionais alegam estar, em teoria, dispensados do serviço, uma vez que tiveram o contrato rescindido.

“As ameaças são para quem faltar os plantões. Falam que não será permitido renovar os contratos e que vão nos acionar juridicamente. É uma forma de terrorismo para que a gente aceite os termos da prefeitura”, relata um médico ouvido pela reportagem e que preferiu não se identificar, justamente por receio de retaliação.

Publicada no Diário Oficial de quinta-feira (23), a ordem para a “demissão em massa” fez com que a categoria se mobilizasse na tentativa de negociação com a gestão do prefeito Iris Rezende (PMDB). Segundo a SMS, para continuar atuando no município, os médicos dispensados devem procurar a secretaria até o final dessa semana para aderir a um novo tipo de acordo contratual, o qual a categoria rejeita.

Entre os pontos considerados prejudiciais pelos médicos no novo contrato, estão o estabelecimento de multas em caso de faltas, a redução de salário em termos reais e a impossibilidade de escolha do local de trabalho. A categoria reforça que não está atrás de reajuste salarial, e sim de condições mais dignas de trabalho.

Está marcada para esta segunda-feira uma reunião entre a secretária Fátima Mrué e uma comissão formada para responder pelos médicos credenciados. “Não queremos aumento, queremos condições de trabalho melhores. Nossas unidades continuam sucateadas e está faltando o básico”, endossa um dos médicos que está à frente da comissão.

O resultado da reunião com a pasta é tido como imprevisível. Caso a administração municipal insista no novo modelo contratual, a expectativa é que a categoria encampe o movimento e deixe de comparecer às unidades. Já há relatos de que vários centros de saúde estejam em funcionamento na capital sem nenhum profissional médico ou com o atendimento prejudicado.

Em suas redes sociais, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) publicou nota em que defende a rescisão contratual e a publicação do novo edital. Conforme a pasta, o processo seletivo irá permitir uma distribuição “muito mais racional dos médicos nas unidades de saúde, ampliando especialmente o atendimento pediátrico ambulatorial e de emergência”. Confira abaixo a nota na íntegra: