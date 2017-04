MEC vai acabar com o Ciências sem Fronteiras, diz jornal

Segundo o jornalista Lauro Jardim, governo Temer avalia que o programa produziu resultados aquém do esperado e que gastos poderiam ser aplicados em outras áreas

O programa Ciências sem Fronteiras, que permitia que alunos de universidades federais brasileiras fizessem cursos de graduação e pós-graduação fora do país vai ser encerrado pelo presidente Michel Temer (PMDB). As informações são do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, a avaliação do governo é de que a iniciativa, lançada em 2011, não produziu os resultados esperados. De acordo com O Globo, o ministro alega que os valores gastos para enviar os estudantes para fora do país poderiam ser aplicados em outras áreas. Cálculos feitos por ele apontam que o dinheiro seria suficiente, por exemplo, para “pagar a merenda escolar de 40 milhões de alunos da educação básica”.

No último ano, foram gastos com o Ciências sem Fronteiras R$ 3,2 bilhões. Os resultados ficaram aquém do esperado, para o Ministério da Educação (MEC), porque os alunos brasileiros teriam deficiência em inglês e o programa não teria definido diretrizes claras sobre quem poderia receber a bolsa.

A decisão afeta, no entanto, apenas os estudantes de graduação. Os da pós-graduação permanecem no programa, pelo menos por enquanto. O MEC ainda não divulgou nota oficial sobre o assunto.