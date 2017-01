MEC adia fim do prazo de inscrição no Sisu para domingo (29)

Estudantes relataram dificuldades para acessar plataforma que reúne as vagas de universidades públicas; data para divulgação dos resultados continua a mesma

Após vários participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016 relatarem dificuldade para acessar o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta quinta-feira (26/1), que o prazo de inscrições na plataforma foi prorrogado para o próximo domingo (29).

Em nota, a pasta afirmou que até o momento mais de dois milhões de estudantes já se inscreveram no sistema. É no Sisu que estão reunidas as vagas da maior parte das instituições de ensino superior públicas do país. O MEC garantiu que as inconsistências encontradas no site foram resolvidas.

Por fim, o ministério garantiu que tanto o resultado final do Sisu quanto os calendários do ProUni e do Fies continuam com as datas inalteradas. Enquanto o resultado do Sisu sai na segunda-feira (30), o ProUni e o Fies ficam entre os dias 31/01 a 03/02 e 07/02 a 10/02, respectivamente.

Confira a nota completa:

1. Em atenção aos estudantes que manifestaram o pedido e em virtude das dificuldades de acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) nos primeiros dias, o MEC decidiu prorrogar o prazo de inscrições em 48 horas, ou seja, para o próximo domingo, 29/01, às 23h59. O resultado está mantido para segunda-feira, 30/01. 2. O Sisu recebeu, até 18h desta quinta-feira, 2.090.451 inscritos e 4.033.178 inscrições. Vale lembrar que cada candidato pode escolher até duas opções de curso; 3. O único critério para a aprovação é a nota do ENEM. Não importa o dia que o candidato faça a inscrição;