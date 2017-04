Marcos faz chacota de participante com deficiência e choca internautas

Cirurgião plástico chamou a paratleta Marinalva por nome pejorativo e acabou gerando revolta nas redes sociais

Um comentário de extremo mau gosto de um dos participantes do BBB sobre outra confinada tomou conta das redes sociais nesta segunda-feira (3/4). O cirurgião plástico Marcos foi retaliado por internautas depois de ser divulgado um vídeo em que ele chama a paratleta Marinalva de “cavalo manco”. (Confira vídeo abaixo)

A declaração repercutiu rápido na internet e o filho de Marinalva veio a público em defesa da mãe. “Se alguém quiser rebaixá-la por causa da deficiência, vai se dar mal. Ela vai começar a rir. Esses ataques acabam falando mais sobre a outra pessoa, sobre quem fala”, desabafou o jovem.

Essa foi só uma das polêmicas em que Marcos se envolveu nesta segunda-feira no reality show. Emparedado pela casa, o Dr. acordou exaltado e foi direto tirar satisfação com os outros participantes e chegou a insinuar que um dos seus até então aliados, Ilmar, já teria sido alvo da polícia por não pagar a pensão alimentícia do filho.