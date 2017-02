Marcos Abrão questiona interesses de quem antecipa debate sobre 2018

Para deputado, momento é de trabalhar, focando nas reformas necessárias para retomar crescimento. Discutir temas eleitorais em 2017, diz, desmoraliza classe política

O deputado federal Marcos Abrão (PPS) criticou, em entrevista ao Jornal Opção, a antecipação do debate sobre as eleições de 2018. Segundo ele, ainda é cedo para antecipar tendências e alianças e seu foco atual é no fortalecimento da legenda e em fazer um bom mandato.

Questionado sobre a sinalização do partido de sua tia, Lúcia Vânia, o PSB, de que pode romper com o governo de Marconi Perillo (PSDB), Marcos disse respeitar a decisão, mas diz que o momento agora é de trabalhar. Na sua opinião, tratar do assunto mesmo em ano sem eleição contribui para o descrédito da classe política.

“O que a população espera de quem elegeu? Que ele trabalhe. Fica parecendo que o país não tem problemas”, criticou ele. “Quem tem interesses nessa antecipação? Não é salutar, desmoraliza”, defende o parlamentar.

Sobre a nova sessão legislativa na Câmara, Marcos disse que seu foco é em aprovar reformas consideradas fundamentais por ele, como a da Previdência. “Precisamos aprovar medidas para tirar o país dessa situação de desemprego que está hoje”, declarou. Outro ponto de suma importância, diz, é o chamado Pacto Federativo. “As pessoas moram nas cidades, mas prefeitos e governadores estão quebrando”, pontua.

Membro pela terceira vez da Comissão de Habitação da Câmara, o deputado também ressaltou a importância da discussão sobre o Minha Casa Minha Vida, para que se pense em maneiras de atualizar e melhorar o programa.