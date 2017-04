Marconi viabiliza projeto que financia bolsa de mestrado na Inglaterra a estudantes carentes

Governo do Estado, em parceria com o Instituto Newton e fundações de amparo à pesquisa, vai investir R$ 1,6 milhão em bolsas de estudo

O governador Marconi Perillo (PSDB) parabenizou os 10 pesquisadores selecionados para a bolsa de Mestrado no Reino Unido, direcionada a grupos sub-representados na ciência, em solenidade realizada na manhã desta terça-feira (18), no 10º andar do Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Os contemplados são de Goiás (6), Paraíba (2) e Bahia (2).

O governo de Goiás, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapeg), o Instituto Newton, o British Council e as Fundações de Amparo à Pesquisa da Bahia e Paraíba, vai investir cerca de R$ 1,6 milhão no projeto-piloto.

O mestrado tem como objetivo fortalecer a participação de grupos sub-representados (minorias étnicas e pesquisadores de ciência e inovação no Brasil) no meio científico, além de influenciar políticas inclusivas.

“Essa parceria é referência para o Brasil e o mundo. O apoio do governador Marconi Perillo à pesquisa está gerando frutos nas áreas da educação, ciência e inclusão social”, salientou a presidente da Fapeg, Maria Zaíra Turchi. Marconi agradeceu os representantes das universidades e instituições de pesquisa “pela convergência de esforços, de ações e de iniciativas”, que visam contemplar a diversidade e a inclusão através da ciência.

A iniciativa visa também apoiar o ambiente científico e de inovação no Brasil. “Nós estamos celebrando nesse dia o florescimento, o amadurecimento e a existência das nossas Fundações de Amparo à Pesquisa”, disse o governador, ao lembrar que a Fundação de Amparo à Pesquisa de Goiás foi criada em 2005.

O valor da bolsa individual é de até 40 mil Euros, totalizando 400 mil Euros, o equivalente R$ 1,6 milhão, com financiamento das Fundações de Amparo à Pesquisa e o Fundo Newton. “Como mulher negra eu quero ressaltar que esse curso é muito importante para adquirirmos conhecimento e darmos mais visibilidade às mulheres, em especial as negras. Eu estou numa posição privilegiada, mas não posso, jamais, me esquecer de onde eu vim, e onde quero chegar”, declarou a bolsista Maria das Neves Jardim de Deus, formada em Letras.

O programa será realizado em quatro fases: curso de inglês e preparação para o exame IELTS no Brasil; curso de inglês no Reino Unido; mestrado no Reino Unido; e atividades de disseminação de impacto. “Eu quero agradecer ao governador Marconi Perillo por sua atitude de valorização da ciência, porque sua iniciativa vai culminar em desenvolvimento econômico e social para o nosso país”, lembrou o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia, Lázaro Cunha.

British Council

O British Coucil é uma organização internacional do Reino Unido que busca estabelecer a troca de experiências e intercâmbio de conhecimento nos mais de 100 países em que está presente. “Esse número de beneficiados é simbólico, mas demonstra esforço para suprir uma lacuna que existe no meio científico. Queremos ampliar esse projeto-piloto e dizer que essa é a oportunidade dos contemplados estudarem nas melhores universidades do mundo, em contato com gente do mundo inteiro”, pontuou o diretor do British Council no Brasil, Martin Dowle, que lembrou ainda que 32 universidades britânicas vão oferecer hospedagem aos pesquisadores.

Fundo Newton

Lançado no Brasil pelo ministro das Finanças britânico, George Osbourne, em 2014, o Fundo Newton de fomento à pesquisa e inovação em países emergente investirá 735 milhões de Euros em 15 países. No Brasil, devem ser investidos, até 2021, 45 milhões de Euros. O fundo é parte do compromisso do Reino Unido em promover iniciativas que fortaleçam o desenvolvimento social e econômico de países emergentes.