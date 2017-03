Marconi vai investir no mínimo R$ 1 milhão em cada município goiano

Recurso faz parte do programa Goiás na Frente, que vai destinar R$ 500 milhões para todas as cidades goianas

O valor dos convênios autorizados pelo governador Marconi Perillo (PSDB) com os 246 municípios goianos será de no mínimo R$ 1 milhão. A novidade foi comemorada pelos presidentes da Associação Goiana dos Municípios (AGM) e da Federação Goiana dos Municípios (FGM), sobretudo em função das dificuldades vividas no atual momento pelos municípios.

Presidente da FGM, Haroldo Naves diz que os recursos virão em boa hora, porque há muitas prefeituras com os cofres vazios: “Com essa medida o governo demonstra que está sensível às demandas dos municípios. Eu acredito que esse investimento vai gerar renda e, consequentemente, mais empregos”. Os convênios com as prefeituras serão coordenados pelo vice-governador José Eliton.

O investimento a ser liberado pelo Tesouro Estadual faz parte do programa Goiás na Frente, que vai destinar R$ 500 milhões para todos os municípios goianos, sendo R$ 250 milhões neste ano e R$ 250 milhões em 2018, sem incluir os R$ 850 milhões da privatização da Celg D.

“O valor mínimo definido é de R$ 1 milhão para as cidades menores, de até 10 mil habitantes. Esses valores crescem de acordo com o porte e a população do município”, complementa Haroldo Naves. As prioridades de cada cidade goiana foram discutidas em reuniões comandadas pelo governador Marconi Perillo, nas quais foram recebidos todos os prefeitos de Goiás.

O presidente da Associação Goiana de Municípios (AGM), Paulo Sérgio de Rezende, destacou que R$ 1 milhão é uma quantia significativa para as cidades pequenas. “Para as prefeituras que têm arrecadação pequena, R$ 1 milhão representa muito porque, às vezes, em quatro anos de administração, o prefeito não consegue levantar R$ 1 milhão para investimentos. Essas cidades precisam urgentemente de obras de infraestrutura para melhorar a mobilidade urbana e também reparar os estragos provocados pelas chuvas. Os municípios antigos sofrem ainda mais com a falta de recursos porque é grande a demanda por obras de manutenção”, explica Paulo Sérgio.

Prefeitos e representantes dos 246 municípios goianos confirmaram participação no lançamento do Programa Goiás na Frente, na próxima quinta-feira (30), pelo governo de Goiás, às 10 horas, no Palácio da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. Os detalhes do programa serão apresentados pelo governador Marconi Perillo durante a solenidade.