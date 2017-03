Marconi vai assinar ordem para conclusão da ampliação do Hospital de Urgência de Anápolis

Hospital dobrará capacidade de atendimento, com mais 59 leitos. Investimento será de R$ 16,2 milhões

O governador Marconi Perillo (PSDB) afirmou nesta segunda-feira (13/3), em entrevista a rádios de Anápolis, que vai assinar, na próxima semana, ordem de serviço para a retomada das obras para conclusão da ampliação do Hospital de Urgências de Anápolis (Huana).

Ele foi ao município acompanhado pela primeira-dama Valéria Perillo para visitar a administradora-geral da Santa Casa de Misericórdia, irmã Rita Cecília Coelho, que está internada na UTI da unidade, com pneumonia.

O Huana deve dobrar a capacidade de atendimento com a ampliação e reforma da unidade, que receberá 40 novos leitos de enfermaria, 13 de UTI adulto, seis para recuperação pós-anestésica e duas salas de cirurgia. A cozinha, refeitório e lavanderia também serão ampliados. O Hospital terá também um heliponto. O governo estadual deve investir aproximadamente R$ 16,2 milhões na ampliação e reforma do Huana.

Ele observou que a Saúde em Anápolis está amparada pelo Hospital de Urgências, gerido pelo governo estadual por meio de OS, e pela Santa Casa de Misericórdia, que recebe repasse mensal de R$ 500 mil do governo estadual.

“Se não fosse o Hospital de Urgências que construímos, e a Santa Casa que o governo repassa recursos mensais e que a Irmã Rita administra, certamente a população de Anápolis e da Região Norte do Estado sofreria muito. Na Santa Casa, o governo estadual coloca todos os meses R$ 500 mil para ajudar com despesas de custeio e manutenção, além do custeio do Hospital de Urgências, em que investimos milhões todos os meses”, frisou.

Marconi também ressaltou que ele e a primeira-dama foram prestar solidariedade à irmã Rita, a qual o governador chama carinhosamente de “mãe dos pobres e doentes”, e define como um dos nomes de maior importância da Saúde de Anápolis.

“Estamos fazendo uma corrente de oração para que ela possa se recuperar e voltar a trabalhar, porque muitas pessoas precisam dela. Mas senti que ela está bem e se recuperando. Tivemos uma boa conversa, e dei a ela a notícia de que na próxima semana vamos dar ordem de serviço para conclusão das obras de ampliação do Hospital de Urgências de Anápolis. Ela ficou muito feliz e espero que se recupere logo para que possamos entregar juntos à comunidade mais esse benefício”, declarou.