Marconi vai à América do Norte em busca de novos investimentos para Goiás

Governador comanda, entre os dias 19 e 29 de setembro, missão comercial do Governo de Goiás no Canadá e nos Estados Unidos

Com o objetivo de apresentar as potencialidades da economia de Goiás e atrair novos investimentos para o Estado, o governador Marconi Perillo (PSDB) lidera, entre os dias 19 e 29 de setembro, missão comercial no Canadá e nos Estados Unidos.

Segundo informa o governo, Marconi cumprirá extensa agenda nos dois países, com destaque para a realização de quatro seminários seguidos de rodadas de negócios com empresários canadenses e norte-americanos.

A missão comercial começa nesta segunda-feira (19/9) por Toronto, seguida por Quebec e Montreal, no Canadá, e segue, no dia 24 de setembro, para Washington e depois para Los Angeles, nos Estados Unidos. As áreas de saúde, inovação, ciência e tecnologia são principal da agenda de compromissos de Marconi com representantes de governos, universidades e centros de pesquisa.

O governador também se reunirá com ministros e secretários das duas nações com o objetivo de estreitar as relações comerciais e institucionais bilaterais. Como parte dos compromissos da missão, Marconi foi convidado a apresentar, no Canadá, o modelo de gestão compartilhada de hospitais com Organizações Sociais (OS) e o Conecta SUS, plataforma digital de processamento de dados em saúde pública.

Nesta segunda-feira (19/9), o tucano tem encontros, em Toronto, com os ministros da Saúde, de Comércio Exterior e de Finanças da província canadense de Ontário. Em seguida, o governador e a delegação serão recebidos pelo prefeito de Toronto. Na terça-feira (20), o governador comanda o Seminário de Promoção de Investimentos no Estado de Goiás, no Ontario Investment and Trade Centre (OITC).

Confira a programação completa da Missão Comercial do governo de Goiás no Canadá e nos Estados Unidos:

Canadá

Toronto – 19 a 20 de setembro

Segunda-feira (19)

Encontro com o Ministro da Saúde da Província de Ontário;

Encontro com o Ministro do Comércio Exterior da Província de Ontário;

Encontro com o Ministro das Finanças da Província de Ontário;

Recepção em homenagem ao Governador Marconi Perillo e comitiva, oferecido pela Prefeitura de Toronto;

Delegação Empresarial (agenda paralela)

Encontro com a Executiva do “Global Cities Institute” da Universidade de Toronto;

Encontro no Ministério da Pesquisa e Inovação da Província de Ontário;

Encontro com o Presidente do Conselho de Educação da Universidade Ryerson e representante do Parque Tecnológico e incubadora de empresas;

Encontro na International Sugars Inc.

Terça-feira (20)

Seminário de Promoção de Investimentos no Estado de Goiás no Ontario Investment and Trade Centre (OITC);

9h – Abertura – Embaixadora Ana Lélia Beltrame, Cônsul-Geral em Toronto;

9h15 – Apresentação-Governador Marconi Perillo – Tema: Economia e Investimentos em Goiás;

10h – Apresentação – Representante da Província de Ontário – Charles de Sousa, ministro provincial das Finanças;

10h45 – Painel 1: Investimentos, negócios e inovação em energia, eficiência energética e cidades inteligentes;

Painel 2: Oportunidades de investimentos, negócios e inovação nos setores farmacêutico e de ciências da vida.

Ville de Quebec – 21 de setembro

Quarta-feira (21)

Manhã: Apresentação em Câmara e encontro com o Presidente da Assembléia Nacional do Quebec;

Reunião no Ministério da Saúde e Serviços Sociais

Recepcão e boas vindas do Ministro Luc Castonguay, sous-ministre adjoint à la planification, l’évaluation et la qualité;

Apresentação do CONECTA-SUS;

Apresentação do modelo de Gestão dos Hospitais pelas Organizações Sociais;

Encontro do Governador com o Primeiro-Ministro do Quebec, Philippe Couillard.

Montreal – 22 a 23 de setembro

Quinta-feira (22)

Visita ao hospital da Universidade de Montreal – CHUM

Conferência aos alunos (mestrado e doutorado) da Escola Nacional de Administração Pública do Quebec.

Sexta-feira (23)

Visita à Pharmascience, para assinatura do contrato de transferência de tecnologia;

Apresentações da Pharmascience e do Estado de Goiás;

Visita à planta principal;

Seminário de Promoção de Investimentos no Estado de Goiás;

Apresentação do governador Marconi Perillo.

Estados Unidos

Washington D.C. – 24 a 27 de setembro

Sábado (24)

Reunião com Diretor-Executivo pelo Brasil BID;

Reunião com Vice-Presidente de Países do BID;

Almoço oferecido pela Diretoria-Executiva pelo Brasil no BID;

Reunião com o Diretor-Executivo pelo Brasil no Banco Mundial,

Reunião com o Vice-Presidente de América Latina e Caribe no Banco Mundial

Delegação Empresarial (agenda paralela)

Manhã – Visita técnica a empresa da área de energia (a confirmar)

Tarde – Visita técnica a empresa da área farmacêutica (a confirmar)

Terça-feira (27)

10h – Seminário de Promoção de Investimentos no Estado de Goiás

Reunião com o Embaixador Sérgio Amaral

Los Angeles – 28 a 29 de setembro

Quarta-feira (28)

Encontro com o Presidente da Câmara de Comércio de Los Angeles, e com o Representante do Porto de Los Angeles;

Encontro com o Presidente do World Trade Center.

Quinta-feira (29)

Seminário de Promoção de Investimentos no Estado de Goiás

Local: Consulado do Brasil em Los Angeles;

9h – Abertura do Seminário Empresarial;

9h10 – Palestra do Governador Marconi Perillo;

09h50 – Sessão de perguntas e respostas;

11h30 – Rodadas de Negócios.