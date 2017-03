Marconi solicita a ministro da Justiça mais vagas no sistema prisional do Estado

Em audiência nesta quinta-feira (9) governador e titular da Secima, Vilmar Rocha, levaram cumprimentos e reivindicações de Goiás a novo ministro

O governador Marconi Perillo (PSDB) e o secretário de de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (Secima), Vilmar Rocha (PSD), participaram de uma audiência com o novo ministro da Justiça, Osmar Serraglio (PMDB), nesta quinta-feira (9/3).

Osmar assumiu o cargo na última terça-feira (7) e recebeu os representantes de Goiás, que levaram cumprimentos e reivindicações de interesse do Estado. O governador pediu uma verba de R$ 500 milhões para viabilização das sete mil vagas do sistema prisional do Estado com presídios regionais modulares, com no máximo 400 vagas cada um.

Marconi solicitou, também, a transferência dos recursos para a construção do presídio de Planaltina. “Informei a ele do andamento da construção de quatro presídios regionais em Anápolis, Novo Gama, Formosa e Águas Lindas. Pedi ainda a ele uma atenção aos presos que são líderes de facções e que se encontram em presídios de Goiás”, disse.

O governador também levou ao ministro as sugestões da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) e da Secretária de Segurança Pública e Administração Penitenciária de Goiás (SSPAP) que buscam melhorar a relação do governo federal com os estados do ponto de vista da segurança Pública e da execução penal. (Informações do Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás)