Marconi: “Se tem uma coisa que deu certo em Goiás foram as OSs na saúde”

Em Aparecida de Goiânia, o governador afirmou que pretende ampliar o número de OSs em Goiás, com a participação de grupos bem sucedidos em outros estados

Alexandre Parrode e Amanda Damasceno

O governador Marconi Perillo (PSDB) afirmou, nesta terça-feira (7/3), que as Organizações Sociais (OSs) que gerem as unidades de Saúde do Estado são as responsáveis pelo bom funcionamento dos hospitais estaduais. “Se tem uma coisa que deu certo, foram as OSs”, defendeu.

Para tomar as medidas de forma técnica e aperfeiçoar o trabalho das OSs, a administração estadual confere os dados de cada grupo. De acordo com o governador, todos os contratos estão sendo avaliados pelo governo, mesmo os que estão em vigência há muitos anos.

Ele lembrou, ainda, que a intenção é ampliar o numero de OSs participantes. “Queremos que as que foram bem sucedidas em outros estados também participem. O objetivo é que esse seja um modelo irreversível, que ele seja melhor e aprimorado”, garantiu.

Patrulha Maria da Penha

O governador falou sobre as OSs em evento realizado em Aparecida de Goiânia. Na tarde desta terça-feira (7), foi lançado o projeto “Patrulha Maria da Penha” na cidade. Na ocasião, Marconi lembrou que foram criadas 22 delegacias da mulher no Estado.

Ele disse, ainda, que será possível ampliar o número de policiais nessas patrulhas com o andamento dos concursos das polícias Civil e Militar. “O que fazemos em Goiás é exemplo para o país. Temos mais delegacias da mulher, proporcionalmente falando, que o estado de São Paulo. É uma demonstração de nosso enorme comprometimento com os direitos da mulher”, explicou.

Marconi também disse, na ocasião, da importância de estimular a participação da mulher na política. Questionado sobre a falta de representação feminina na Câmara de Aparecida, o governador afirmou que esta é uma lacuna que deve ser corrigida.