Marconi se aproxima da marca de 200 prefeitos recebidos em audiência

Prefeitos recém-empossados ressaltam o espírito municipalista do governador ao se dispor a receber e a encaminhar as demandas dos seus municípios

Na manhã desta terça-feira (24/1), o governador Marconi Perillo (PSDB) deu sequência às audiências com os novos prefeitos goianos. Já foram quase 200 reuniões para despachos administrativos e o acerto de parcerias, onde são discutidas e encaminhadas as demandas urgentes de cada cidade.

A primeira audiência foi com a prefeita de Monitividiu do Norte, Jacira Martins Fernandes (PTB). Acompanhada dos vereadores e líderes políticos da cidade, ela afirmou que a audiência foi melhor do que esperava. “As principais reivindicações foram recapeamento de ruas, iluminação pública e quadra coberta”, disse, explicando que Marconi sinalizou positivamente em relação aos pedidos.

O governador recebeu em seguida a comitiva de Guarani de Goiás, liderada pelo prefeito Volnei Momoli (PSDB). Dentre as prioridades, recapeamento de ruas, ambulância e regularização do fornecimento de energia elétrica para um assentamento de 300 famílias.“O governador tem olhado muito pelo Nordeste goiano”, afirmou Momoli

Já a prefeita de Bonópolis, Cristina Beatriz (PSDB), levou ao governador um conjunto de demandas consideradas prioritárias para o município. A principal delas, explicou, é a recuperação da malha urbana da cidade, além da reforma do colégio estadual e a coleta de esgoto. O governador assumiu o compromisso de firmar um convênio com a Prefeitura, para que a própria administração municipal defina de que forma vai aplicar os recursos.

O prefeito de Portelândia, Manoel Rodrigues de Rezende (PMDB), agradeceu o governador pela maneira que foi tratado, “com respeito e cordialidade”. Adiantou que em Portelândia a grande demanda é por asfalto urbano e garantiu que terá com o Governo do Estado uma excelente parceria administrativa. “Não são todos que fazem isso”, disse Manoel Rezende, em referência às audiências com todos os prefeitos feitas por Marconi.

Com a experiência de já ter sido prefeito e presidente da Associação Goiana de Municípios (AGM), o prefeito de São Miguel do Passa Quatro, Márcio Cecílio Ceciliano (PSDB), levou ao governador a duas prioridades: recapeamento de vias urbanas e construção de 95 unidades habitacionais. “Vamos direto ao ponto”, disse o governador, demonstrando familiaridade com o prefeito. “Com esse gesto, o governador mostra que é um político diferenciado, um municipalista nato”, ponderou Márcio Cecílio.

Médico por profissão, o prefeito de Rio Quente, João Pena (PR), levou ao governador demandas que segundo ele são urgentes no município: obras de infraestrutura urbana, doação de ônibus escolar, ambulância e caminhão compactador de lixo. Marconi também assumiu o compromisso de duplicar o trecho de 7 quilômetros, do trevo da GO-213 à Pousada do Rio Quente. “O que a gente quer é parceria e ajuda”, adiantou o prefeito, para quem o governador demonstrou disposição de atender aos pedidos de Rio Quente.

Dando sequência às reuniões, o prefeito de Ouro Verde de Goiás, Jaime Ricardo Ferreira (DEM), apresentou, como prioridade, pedido de reconstrução da GO-330 que liga o município a Campo Limpo. Também foram reivindicados cheque comunitário para reforma da praça central da cidade; cheque reforma para o Ginásio de Esportes e construção de uma praça ao seu redor, reforma de colégio e viatura para a Patrulha Rural.

O prefeito de Mutunópolis, Jonas Luiz Guimarães Júnior (PSD), levou demandas consideradas prioritárias para Marconi. Acompanhado dos deputados estadual Júlio da Retífica (PSDB) e federal Marcos Abrão (PPS), solicitou ajuda para o transporte de universitários, a unidade da UEG de Porangatu, ajuda para conservação da estrada municipal Mutunópolis/São Sebastião e recuperação asfáltica urbana.

O prefeito de Hidrolina, Osvaldo Moreira Vaz (PMDB), foi recebido pelo governador Marconi Perillo na companhia do deputado estadual Talles Barreto (PSDB). Pediu a pavimentação de 14 quilômetros da rodovia Hidrolina/Pilar de Goiás, casas populares e recapeamento para ruas e avenidas.

Acompanhada do deputado federal Alexandre Baldy (PTN), a nova prefeita de Santa Izabel, Cássia Silva Caixeta Dourado (PSDB), apresentou ao governador o pedido de pavimentação dos oito quilômetros que ligam o município ao distrito de Cirilândia. Deixou ainda ofícios solicitando mais casas populares e reforma de prédio escolar. “Neste momento de dificuldade, é muito importante termos um governador municipalista, que conhece a realidade dos municípios e está sempre disposto a ajudar”, comentou.

Valdivino Martins da Silva (PPS), prefeito de Varjão, afirmou estar feliz com o convite para a audiência. “Nunca um governador demonstrou tanta preocupação e deu tanta atenção aos municípios”, afirmou. Valdivino solicitou ônibus para o transporte de universitários, reforma do Ginásio de Esportes, aumento dos efetivos das polícias civil e militar, materiais esportivos para alunos de escolas municipais, pavimentação da rodovia Aragoiânia/Varjão e recapeamento urbano.

O último prefeito a ser atendido pelo governador na manhã desta terça-feira foi Vinícios Arantes de Miranda (PSB), da cidade de Edealina. Ele apresentou pedidos de equipamentos esportivos para área de lazer de conjunto habitacional, recapeamento urbano, cheque reforma e reforço para a segurança pública.

Ao final da audiência disse ser importante a ajuda do governador neste momento de dificuldade vivido pelos municípios. “O governador nos apoia, abre as portas do seu governo. Vai ajudar a todos os prefeitos do Estado porque é municipalista e sensível aos problemas dos municípios”, comentou. (Com informações do Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás)