Marconi recebe Embaixador do Congo com o intuito de fortalecer relações comerciais e culturais

Governador discutiu importância das missões comerciais, ressaltando a contribuição para o desenvolvimento industrial e a geração de empregos no Estado

O governador Marconi Perillo (PSDB) recebeu, na tarde desta quinta-feira (27/4), o embaixador do Congo no Brasil, Mutombo Nsenda, acompanhado pelo presidente da Fieg, Pedro Alves de Oliveira, e do superintendente de Comércio Exterior da Secretaria de Desenvolvimento (SED), William O’Dwyer.

Marconi, que já recebeu mais de 50 embaixadores no Palácio das Esmeraldas na gestão anterior e, na atual, afirmou que o governo estadual está aproximando cada vez mais o Estado de Goiás de países de todos os continentes, com intuito de fortalecer as relações comerciais e culturais de Goiás com diferentes países.

“Estamos aproximando cada vez mais o Estado de Goiás de países de todos os continentes, recebendo aqui embaixadores constantemente, visitando os embaixadores e seus países, porque o Estado de Goiás é um estado central, e esses países estão conhecendo as nossas potencialidades, intensificando as exportações e importações. Isso é muito importante para o comércio entre o Brasil e o mundo”, afirmou.

Após apresentar os números que confirmam o potencial econômico de Goiás, um dos primeiros estados a superar a crise econômica e a retomar o crescimento, Marconi discutiu com o embaixador a importância das missões comerciais, ressaltando a contribuição para o desenvolvimento industrial e a geração de empregos no Estado.

“Alcançamos muitos resultados positivos para o Estado com essas missões. Muitas pessoas lá fora não sabem ou não sabiam das riquezas que temos aqui”, observou.

Ele falou também sobre a amplidão do programa Goiás na Frente, pontuando que se trata de uma das maiores ações de superação da crise. Mutombo Nsenda presentou o governador com uma tela da artista congolês Basukila. Marconi, por sua vez, entregou uma tela do artista goiano Luís Mauro.