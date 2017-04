Marconi pede combate intensificado à criminalidade no Entorno do DF

Prioridade é conhecer necessidades de cada município, diz secretário Ricardo Balestreri, ao receber prefeitos e representantes de municípios

A pedido do governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), o secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Ricardo Balestreri, recebeu na última segunda-feira (17/4), prefeitos e representantes de municípios da região do Entorno do Distrito Federal.

A iniciativa permite que gestores apresentem diretamente as demandas e intensifiquem a parceria das atividades na região para reduzir os indicadores de criminalidade. “Estamos empenhados nas questões de segurança do interior goiano, especialmente nas cidades que fazem parte da região do Entorno”, explicou o secretário.

Balestreri lembrou que o trabalho das forças policiais – aliado aos investimentos em inteligência – tem contribuído com a redução dos indicadores de criminalidade. “O estado tem avançado no combate ao crime e vamos continuar lutando cada dia mais para coibir a criminalidade”, asseverou.

Participaram do encontro os prefeitos de Abadiânia, José Aparecido Diniz; de Corumbá de Goiás, Célio Fleury; de Cristalina, Daniel Sabino; de Santo Antônio do Descoberto, Adolpho Roberto; e de Valparaíso de Goiás, Pábio Mossoró. O vereador Genival Fagundes representou a prefeitura de Planaltina. A secretária estadual Cidadã e deputada estadual Lêda Borges também participou da reunião.

Pela SSPAP, estiveram presentes o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Divino Alves; o delegado-geral da Polícia Civil, Álvaro Cássio; a superintendente de Polícia Técnico-Científica, Rejane Barcelos; o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Edmilson Eurípedes. Além deles, os superintendentes de Ações e Operações Integradas, delegado Emmanuel Henrique e de Inteligência Integrada, Danilo Fabiano; e a chefe de gabinete, Juliana Barroso.

Esta foi a segunda reunião de prefeitos na SSPAP. A primeira foi realizada na última quarta-feira (12/4), com representantes de Aparecida de Goiânia, Bela Vista, Brazabrantes, Nerópolis e Nova Veneza.