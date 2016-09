“Marconi levou confiança a empresários canadenses”, avalia cônsul-geral de Toronto

Governador falou sobre as atividades econômicas de Goiás a mais de cem empresários de diferentes setores

Nesta terça-feira (20/9), segundo dia da agenda da missão comercial do Governo de Goiás no Canadá e Estados Unidos, o governador Marconi Perillo (PSDB) falou durante o Seminário de Promoção de Investimentos no Estado de Goiás realizado no Ontário Investment and Trade Centre (OITC). De acordo com a cônsul-geral em Toronto, a embaixadora Ana Lélia Beltrame, a iniciativa do governador de ir até os mais de cem empresários resulta na construção de confiança entre os empresários e o Governo de Goiás.

“O Canadá é um país onde os empresários acumulam muito capital e têm muito para investir. No entanto, são muito conservadores e avessos a risco. Eles precisam conhecer bem antes de investir. Então, quando você tem um governador que vem capitaneando uma delegação de empresários goianos você traz ao empresariado desconfiado canadense um aporte de confiança. Isso é muito bom. É um movimento de construção de confiança”, afirmou Ana Lélia.

Ela destacou, ainda, que os números da economia goiana melhoram ano a ano de forma consistente. afirmando que as parcerias com empresariado são sempre “um casamento muito bom”. O governador participou de dois painéis: um sobre investimentos, negócios, inovação, eficiência energética e cidades inteligentes e outro com foco no setor farmacêutico.

A cônsul-geral de Toronto comentou ainda a crise que o Brasil enfrenta. “O Brasil passou por um processo longo de impeachment da presidente da República, e esse processo culminou com o momento de crise econômica no país. Apesar de ser lento, o impeachment era o remédio para a crise”, disse.

Marconi também citou a crise durante sua fala. Ele ponderou que, embora o país tenha vivido um momento muito delicado, pode fortalecer as instituições e a democracia. “O Brasil, depois do processo de impeachment, será um novo país. Com instituições muito mais sólidas, mais respeitadas, democracia consolidada; e um país mais seguro para que os investidores voltem para lá. Nós temos muitos atrativos e o Brasil é um país que demonstrou capacidade de enfrentar e vencer crises ao longo de sua história”, afirmou.

Ele reiterou ainda a necessidade de realização das reformas estruturantes e limitação de gastos públicos. De acordo com o governador, o presidente Michel Temer (PMDB) está encaminhando todas as providências necessárias. Em seguida, informou que Goiás foi o primeiro estado do país a sair da crise econômica, citando números relativos à geração de emprego, superávit orçamentário e volume de exportações.

“Fomos o primeiro Estado a sair da crise graças a um rigoroso ajuste fiscal que fizemos, ao diminuirmos o peso da máquina pública. Temos a estrutura mais enxuta do país. Definimos também dois programas: um relativo à competitividade, e outro à inovação tecnológica. Com isso passamos a ter ganho de eficiência, corte de gastos, otimização na arrecadação, ótimos índices educacionais e de desenvolvimento humano”, explicou.

Marconi reforçou ainda que o capital estrangeiro é muito bem recebido. Ele lembrou que a Celg será desestatizada e lembrou que será iniciado um projeto de concessão de rodovias estaduais. “Temos muitas oportunidades em Goiás”, completou.